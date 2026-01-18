Пловдивчанин сам призна за дрога в дома си, после пледира "невинен"

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Спрян от полицаи пловдивчанин призна, че предната вечер е употребил марихуана и че дома му има малко количество дрога, но после оспори наложените му наказания и пледира, че е невинен.

Той имал обичая да се успокоява с марихуана и когато патрул го спрял ул. "Родопи" в Пловдив с опела му на 4 октомври 2022 г., обяснил, че е взел дрога.

Бил отведен в Районното е тестван, резултатът бил отрицателен, пише "24 часа". Разказал и за малко наркотици вкъщи, домът му бил претърсен и там били открити марихуана и хашиш за 21,49 лв.

Към онзи момент той не е бил осъждан и освобождаван от наказателна отговорност, затова и е глобен с 1000 лв.

Санкцията е потвърдена от Районния съд в Пловдив, но нарушителят обжалвал и пред Окръжния. И втората инстанция обаче намира нарушението за безспорно и глобата е потвърдена с окончателно решение.

