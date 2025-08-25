Пловдивската община: Дървото, убило възрастен мъж, е фитосанитарно здраво

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Общината в Пловдив засилва контрола върху опасните дървета, след като 78-годишен мъж загина, ударен от паднал клон.

От районната администрация заявиха, че въпросното дърво е било фитосанитарно здраво. Зам.-кметът по екологията на район Северен Цветомир Цветков заяви пред Нова тв, че дървесната растителност в града е в лошо състояние и се изисква основно изследване на цялата зелена система.

Самото дърво, чиито клон не паднал, не е болно от характерните за този вид заболявания. Проблемът е, че дърветата в града като цяло са стари и имат нужда от обследване. Необходима е паспортизация на дърветата, коментира още той.

Фаталният инцидент, при който възрастния мъж почина, станал в събота малко преди обяд на бул. "Марица-Север". В около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Клонът е паднал върху възрастния мъж, който седял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ.

От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.

