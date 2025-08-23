Плувецът Цанко Цанков прави опит за нов световен рекорд във водите на Дунав

кадър bTV

Плувецът в екстремни условия Цанко Цанков започна опит за световен рекорд за непрекъснато 24-часово плуване в свободни води без неопрен и помощни средства. Това предаде БНР.

Цанков планира да преплува близо 140 километра по река Дунав между Видин и Оряхово. От екипа му прогнозират, че преодоляването на разстоянието ще бъде затруднено от ниското речно ниво и слабото течение по реката.

По обед плувецът стартира от Видин.

В Оряхово подготвят посрещането му в неделя между 11 и 12 часа, посочиха от общинската управа, която е сред организаторите на спортната проява.

Тя е част от Панаирните дни, посветени на празника на Оряхово.



