Плячкосаха двореца на Асад

Десетки сирийци нахлуха в резиденцията на Башар Асад в шикозен квартал на сирийската столица Дамаск, превзета от бунтовниците, предаде Франс прес, цитира БТА.

Мъже, жени и деца обикалят из 6-етажната сграда, която изглежда е била плячкосана по-рано през деня и в която документи са разхвърляни из стаите и са осеяли стълбищата. Портрет на Асад е хвърлен на земята на входа на партера.

Влезлите в сградата сирийци си правят селфита, които постват и в социалните си акаунти.

В президентският дворец в Дамаск, намиращ се на два километра от резиденцията на Асад, една от залите пък е напълно опожарена, допълва Франс прес.

И резиденцията, и президентският дворец бяха недостъпни за обикновените сирийци по време на управлението на Асад.

Същевременно италианското външно министерство съобщи, че бунтовници са нахлули в резиденцията на италианския посланик в Дамаск, но той е невредим. Новината съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и от Ройтерс.

Според източници на италианското външно министерство сирийските бойци обикалят из посолствата и офисите на неправителствени организации в търсене на съюзници на Асад, за когото бунтовниците казаха, че е бил свален от власт.

Когато са нахлули в резиденцията на италианския посланик в Дамаск тази сутрин, бунтовниците са взели оттам три коли. Посланикът и охраната му на били наранени и са преместени вече на сигурно място, заяви Таяни.

Въоръжени мъже са атакували и сградата на иранското посолство в Дамаск, предаде Ройтерс.

Сградата е била щурмувана едновременно с околните магазини от въоръжена група, която е била различна от бунтовническите сили, контролиращи по-голямата част на Сирия, заяви иранската държавна телевизия.

На кадри, излъчени в арабски и ирански медии, се виждат нападателите, които разхвърлят документи, повреждат мебелите, чупят стъклата. Вчера Иран каза, че изтегля семействата на служители на посолството си в Сирия, но опроверга появили се информации, че е изтеглил военния си персонал от Сирия.

