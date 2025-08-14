По 10 глобявани нередовни пътници на ден в градския транспорт във Варна

Снимка: Petel.bg

На ден се налагат по 10 глоби за нередовни пътници в градския транспорт. 50% от случаите са за пътници, купуващи електронен билет при появата на контролиращия редовността на пътуващите. Това каза за Радио Варна директорът на общинското дружество ТАСРУД Георги Киряков.

При проведени проверки е установено, че това е честа практика. Пътникът се е качил четири спирки по-рано и когато види контрола, се сеща да си купи билет, каза Киряков. Ние не искаме да глобяваме и да санкционираме, а да се спазват правилата, които са регламентирани, съгласно наредбата приета от Общинския съвет.

Камерите в превозните средства и тези по спирките помагат за изясняване на фактическата обстановка при жалби, обясни той. Киряков призова за по-толерантно отношение към контролиращите служители, тъй като работят в динамична среда. Ако се качим изрядно с превозен документ, няма да има поводи за проблеми, напомня директорът на ТАСРУД.

