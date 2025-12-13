По 100 евро на ден загуби търпят български фирми

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

По 100 евро на ден загуби търпят българските превозвачи, заради блокадата на граничните пунктове в Гърция. Това става ясно от думите на Йордан Арабаджиев, директор на Съюза на международните превозвачи пред Нова телевизия.

За пореден ден фермерите от южната ни съседка блокираха КПП-тата Кулата и Илинден. Те спряха преминаването на камиони за около четири часа. Стотици шофьори, които пътуват всеки ден, се оплакват, че са принудени да чакат с часове.

Заради загубите на транспортния сектор, които се трупат с всеки изминал ден, българското министерство на транспорта вече изпрати официално писмо до Европейската комисия.

Заради ситуацията настояват за мерки срещу затварянето на границите, а от бранша са се обърнали към гръцкия главен прокурор.

„Ясно отправихме нашите искания да се идентифицират виновните лица, които са собственици на земеделска техника, да бъдат подведени под отговорност, защото нашата надежда единствено в гръцкия главен прокурор“, заяви Йордан Арабаджиев.

