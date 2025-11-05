По 108 лева на декар рента дават край български град

Пиксабей

Средният наем в Русенско достигна 72 лева за декар

Балчик изпревари Добрич в класацията за най-висока рента за земеделска земя в България. Фермерите в Балчик са изплатили по 108 лева на декар за ползването на земята тази есен, докато в Добрич, традиционният първенец, средният размер е паднал до 95 лева за декар, пише Дунав мост

Това показват данните за средния размер на сумите в арендните договори, сключени през 2024 година. Въпреки лошите реколти през последните години, в повечето области на страната се наблюдава ръст или запазване на нивата, а не рязко занижение.

Спад в Добруджа, ръст в Североизтока

Данните от 2021 г. сочеха, че Добричко е с най-високите ренти в страната – 108 лева за декар. За три години обаче договорите там отбелязват спад. В същото време Балчик достига предишните нива на Добрич.

В останалите общини в област Добрич средните наеми тази есен са били 91 лева за декар в община Тервел, 88 лева в Генерал Тошево и Крушари, 87 лева в Каварна и 84 лева в Шабла.

На фона на това, в Шуменско се отчита ръст – от 57 лева през 2021 г. на 69 лева тази есен. В Разградска област скокът е от 67 лева на 80 лева за декар. В Русенско тенденцията също е нагоре – от 63 лева през 2021 г. на 72 лева през 2024 г.

Единствено в Силистренско се отбелязва леко намаление – от 85 лева на 84 лева за декар.

Какви са нивата в Северозападна България

В Северозападна България също се наблюдава нарастване на рентите.

Монтанско: Отчита скок от 57 лева средна рента през 2021 г. на 71 лева през 2024 г.

Плевенско: Ръст от 60 лева на 72 лева на декар.

Врачанско: Повишение от 56 лева на 65 лева.

Видинско: Средната рента се е покачила от 55 лева на 64 лева.

Ловешко: Отбелязва леко повишение от 33 лева на 35 лева за декар.

Великотърновско: Рентата се вдига от 54 лева на 69 лева.

Южна България догонва

В Южна България също има повишение на наемите. В Старозагорско договорите са се покачили от 40 лева на 50 лева за декар. В Ямболско ръстът е от 43 лева на 52 лева, а в Сливенско – от 42 лева на 49 лева.

В Бургаско наемите са поскъпнали от 36 лева на 47 лева за декар. Дори в области с по-малко плодородна земя като Кърджалийско има ръст от 29 лева на 40 лева.

В Пловдивска област увеличението е от 35 лв. на 42 лв., а в Пазарджишко – от 36 лв. на 40 лв. В Софийска област рентите са се покачили от 27 лв. на 37 лв., а в Кюстендилско – от 25 лв. на 31 лв. за декар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!