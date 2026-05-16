По 5 евро за чадър и шезлонг на плажа

Снимка

Солени цени на плажа това лято.

Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за летния сезон вече започна. Идва въпросът – колко ще ни струва сянката това лято, за първи път в евро.

На повечето места по Южното Черноморие цените остават без промяна. На плаж „Крайморие“ увеличението е минимално спрямо миналата година, но необходимо, казва концесионерът.

„Това е малък плаж, моите разходи са еднакви като големите плажове, но приходите ми са значително по-малки и затова тази година нямам избор. Ще заложа максималната цена, която ми е по договор, а тя е 10 лв. чадър, 10 лв. шезлонг. Преизчислено е 5,11 €, но аз ще ги давам по 5 € чадъра, 5 € шезлонга. В цената ще са включени и масичка и шалтета“, казва за бТВ Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“.

На Северния плаж в Бургас цената на сянката традиционно остава най-евтината – 0,60 € за чадър и още толкова за шезлонг.

От бранша са категорични, че разходите скачат между 30 и 40 процента спрямо предишни сезони. Повечето цени на плажните принадлежности обаче се запазват заради заложените стойности в концесионните договори.

„Най-скъпите плажове, които са ограничени по концесия, концесионен договор, са с цена 15 лв. чадър и толкова на шезлонг. Общо за комплект при най-скъпите плажове достигаме до 23 € за пълния комплект. Същевременно във всички други държави в Европейския съюз цените са в пъти по-високи. В Северна Гърция цените започват от 20 € и може да стигнем до курорти като Миконос, където цените могат да стигнат до 150 €“, посочва Симеон Цветков, председател на Асоциацията за управление на морските плажове.

В бара на плажа цените скачат.

„Ще има лек скок в цените. Например едно фрапе миналата година сме го продавали на 6 лв., тази година ще е между 3,50 € и 4 €. Кафето сме го продавали на 3 лв., може би около 2 € ще е. А един коктейл, ако е бил 12 лв., да кажем, тази година ще е между 6,50 € и 7 €“, казва Николай Николаев, управител на плажно заведение.

„За момента това, което предоставяме на клиентите като цени, са абсолютно поносими, бих казала. Фрапето ни е 3 € в момента, като кафето, което предлагаме, е доста висок клас. 1,99 € ни е кафето“, коментира Славия Тонева, управител на плажно заведение.

