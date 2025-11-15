По 550 лева от джоба на всеки българин за Черен петък

Кадър Пиксабей

През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за "черния петък". Това показват данните на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП), предаде БТА.

Това е с 10% повече от миналата година заради инфлацията и по-дългия период на кампанията, която започна по-рано - още от началото на ноември, заяви Пейо Майорски, председател на организацията.

На 28 ноември ще бъде кулминацията на "Черен петък", а над 50 на сто от българските потребители ще пазаруват. Средната сума, която ще похарчи всеки човек, е около 550 лв., като най-голямо е пазаруването в търговските центрове и онлайн магазините. Най-предпочитаните стоки ще бъдат дрехите, обувките и електрониката, смятат от асоциацията. Отстъпките средно са между 30 и 50 процента.

"Пазаруването покрай тази кампания може да се превърне за някои в ден на черните измами и заради двете цени в лева и евро", посочва Пейо Майорски.

