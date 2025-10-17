По 60 000 лева глоби на магазини и аптеки

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Комисията за защита на потребителите е наложила по 30 000 лева глоба на големи търговски обекти и аптеки заради това, че не са обявили цените на стоки, които масово се ползват от гражданите. В някои случаи се наложени по две глоби, като санкционираните са над 70 дружества, това каза в интервю по bTV изпълняващият функции шеф на КЗП Александър Колячев.

Той каза, че след глобите повече от половината санкционирани са започнали да публикуват информация за цените си. Колячев обясни също, че около 10% от търговците имат нарушения в етикирането на цените в евро и лева, както изисква закона. Част от нарушенията са свързани с грешно изчисляване на цените, но като цяло резултатите са задоволителни.

