По 60 000 лева глоби на магазини и аптеки

17.10.2025 / 20:24 3

кадър bTV

редактор Веселин Златков 

Комисията за защита на потребителите е наложила по 30 000 лева глоба на големи търговски обекти и аптеки заради това, че не са обявили цените на стоки, които масово се ползват от гражданите. В някои случаи се наложени по две глоби, като санкционираните са над 70 дружества, това каза в интервю по bTV изпълняващият функции шеф на КЗП Александър Колячев.

Той каза, че след глобите повече от половината санкционирани са започнали да публикуват информация за цените си. Колячев обясни също, че около 10% от търговците имат нарушения в етикирането на цените в евро и лева, както изисква закона. Част от нарушенията са свързани с грешно изчисляване на цените, но като цяло резултатите са задоволителни.

 

0
0
kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 148464 | Одобрение: 16539
КЗП напомни,че съществува!!!;)Намусен:errm:  Дали това не е лебедова песен, ще стане скоро ясно???Намусен;)Усмивка
0
0
MrBean (преди 25 минути)
Рейтинг: 192530 | Одобрение: -1995
Дали Дебелян да не ги затрие тия капути? Тъй-тъй Бойко му харизва държавата,барем нещо полезно да свърши.
0
0
cron1 (преди 35 минути)
Рейтинг: 127219 | Одобрение: -17151
Хм, КЗП се събуди... не може да бъде, стават грешки...:dizzy:Болест:'(
