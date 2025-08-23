По 7 души се тъпчат в двойна стая на почивка в Гърция

Пиксабей

Икономическите предизвикателства и променящите се навици на туристите оказват все по-силно влияние върху гръцкия летен сезон. Изданието Kathimerini анализира десет ключови тенденции, които оформят новата реалност в туризма, предаде Блиц.

Силно нарасналите цени правят традиционните почивки на Цикладските острови почти недостъпни за младото поколение. В опит да изпитат „гръцкото лято“, младежите нощуват по плажовете или се настаняват по 6-7 души в стаи за двама, за да избегнат високите разходи.

Все повече туристи, както гърци, така и чужденци, предпочитат да готвят в своите квартири под наем (Airbnb), вместо да вечерят в традиционни таверни.

Този навик се отразява негативно на ресторантьорския бизнес. За да се справят с високите цени на платените плажове, туристите пък все по-често използват големи сгъваеми палатки, които осигуряват сянка и създават своя собствена "зона" на обществените плажове.

Някои от най-популярните туристически дестинации като Санторини, Миконос и Халкидики отчитат спад в заетостта. Основните причини са прекомерният туризъм и високите цени, които отблъскват както чуждестранните, така и местните туристи.

Други тенденции, които бележат сезона, са:

"Яхния севиче": Традиционните гръцки ястия се преработват, за да се впишат в съвременните гастрономически тенденции.

Медузи: Разрастващата се популация на медузи, причинена от климатичните промени, създава проблеми за къпещите се в определени райони.

Почивка в чужбина: Все повече гърци избират да пътуват в чужбина, тъй като цените за почивка в европейски градове стават сравними с тези за островите.

"Градски панигирии": Традиционните празници се пренасят в градска среда под формата на фестивали на традиционната музика.

Забрана за кемпери: Въпреки че забраната за паркиране на кемпери беше отменена, тя нанесе сериозни щети на туристическия пазар, като отблъсна около 50 000 туристи от Централна Европа.

