По Черноморието до 25 градуса с краткотрайни валежи

снимка Булфото

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22°-23° в североизточните до 32°-33° в крайните югозападни райони, в София – около 25°.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

