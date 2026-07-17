По Черноморието преди обяд слънце, след обяд превалявания

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Днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, по-интензивни в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще е слаб североизточен, по най-високите части умерен, от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие ще бъде с краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1 бал, по крайния северен участък от крайбрежието до 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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