По Черноморието преди обяд слънце, след обяд възможни превалявания

снимка Булфото

Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-22° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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