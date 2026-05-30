По Черноморието ще е около 23-25 градуса, с временни увеличения на облачността и леки превалявания

Денят ще започне със слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава. Над Рило-Родопската област и в Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, а в североизточните райони и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен.

Максималните температури в събота ще се повишат и ще бъдат между 24 и 29 градуса, около 24 градуса в София. По Черноморието ще остане малко по-хладно – между 23 и 25 градуса, с временни увеличения на облачността и локални превалявания по северното крайбрежие. Морската вода е с температура между 16 и 19 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед над Рила и Родопите ще се развива купеста облачност с краткотрайни валежи. Температурите ще достигнат около 16 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра надморска височина.

"За нас"

