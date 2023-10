По "Россия 1": След победата в Украйна, отиваме в Германия

Кадър Туитър

Журналистите по руската телевизия „Россия 1“ често сипят заплахи към западните държави.

Този път мишена беше Германия, предаде Факти и БТА .

Те обвиняват Михаил Горбачов и Борис Елцин за обединението на Германия. По думите им „след победата в Украйна руската армия ще се върне в Германия“.

Коментарът беше направен на 3 октомври – датата, на която през 1990 година се случва историческото обединение на ГДР и ФРГ. Падането на Берлинската стена е един от най-важните моменти в модерната история на Европа.

Руските журналисти обаче не казаха кога руските танкове ще влязат в Берлин предвид затъването в Украйна.

Поводът за заплахата към Германия бе изказването на германския канцлер Олаф Шолц, че Владимир Путин и плана му да преначертае картата на Европа трябва да бъдат спрени в Украйна.

Интересно е, че изказвания от този тип се посрещнато на майтап, а съвсем сериозно.

Все пак вероятността за руска сухопътна инвазия по модела на Украйна в страна като Германия е нулева.

Attention, Germany!



Russian propagandists promise to bring troops "back" to Germany as soon as they win in Ukraine. They are unhappy with Gorbachev dissolving the Warsaw pact and the unification of Germany. pic.twitter.com/hZo3GHEFNs