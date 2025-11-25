По-добро от омекотител и без пари винаги изсипвам този разтвор в пералнята

Кадър ИИ

Всяка опитна домакиня знае, че намирането на качествен омекотител не е толкова лесно. Някои препарати просто не се справят със задачата си. Тези от тях, които са с по-високо качество, са по-скъпи, пише За жената

Също така някои омекотители оказват негативен ефект върху състоянието на кожата и дори могат да причинят дразнене.

В случая опитните домакини знаят как сам и да направят омекотител с напълно безвредни съставки.

Разтворът, който е идеалният заместител на омекотителя

За да го направите, трябва да кипнете чаша вода на котлона. След като водата се охлади малко, добавете 2-3 супени лъжици обикновена сол към нея.

Уверете се, че се солта се е разтворила напълно. След това трябва да изчакате още 15 минути и да добавите 5-10 капки от любимото ви етерично масло. Изсипете приготвения омекотител в бутилка за съхранение.

За едно пране е достатъчно да използвате 2 супени лъжици от този разтвор. Изсипете посоченото количество в отделението за прах на пералнята.

Може да използвате разтвора и за ръчно пране – просто изсипете една лъжица в леген с вода.

След използването на този омекотител дрехите трябва да се изплакнат. Но дори и след това те ще са меки и ще ухаят приятно.

