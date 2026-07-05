По-евтини чушки, картофи и моркови, но по-скъпи краставици и домати на борсите у нас

Пиксабей

Зеленчуците поевтиняват на борсите у нас в първите дни на юли, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с минималното 0,04 на сто до 2,382 пункта спрямо 2,383 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година, предаде БТА.

Най-много поевтиняват зелените чушки, чиято цена е с 21,38 на сто надолу до 1,50 евро за килограм, следвани от тиквичките, които се търгуват с 12,70 на сто по-малко до 0,55 евро за килограм. Червените чушки са по-евтини с 4,54 на сто до 2,06 евро за килограм. Цената на картофите пада с 3,54 на сто до 0,60 евро за килограм, на зелето - с 3,17 на сто до 0,55 евро за килограм, на морковите - с 6,19 на сто до 0,91 евро за килограм. Зелената салата е надолу с 0,96 на сто до 0,62 евро за килограм. Зрелият лук кромид също поевтинява - с 3,65 на сто и се търгува по 0,58 евро за килограм.

От зеленчуците през седмицата поскъпват единствено краставиците - със 7,34 на сто до 1,14 евро за килограм и доматите, които са със 17,73 на сто нагоре и се предлагат по 1,66 евро за килограм.

Ръст в цената се отчита при плодовете, проследявани от ДКСБТ, с изключение на ягодите, които се търгуват с 3,37 на сто по-малко по 3,10 евро за килограм. Нагоре са цените на черешите - с 6,06 на сто до 2,24 евро за килограм, ябълките - с 10,36 на сто до 1,30 евро за килограм, лимоните - с 0,79 на сто до 2,55 евро за килограм.

Кравето сирене поскъпва с 2,27 на сто и се търгува по 6,12 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 2,84 на сто до 9,02 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 2,74 на сто до 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е нагоре с 4,84 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,60 на сто и то се предлага по 1,35 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,28 на сто до 3,81 евро за килограм, а яйцата (размер М) са надолу с 2,91 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза се качва с 1,29 на сто до 1,73 евро за килограм, а лещата поевтинява с 6,95 на сто до 1,98 евро за килограм. Зрелият фасул е надолу с 6,28 на сто до 2,00 евро за килограм. Ръст се отчита в цената на олиото - с 1,06 на сто до 1,72 евро за литър и на брашното тип 500, което се търгува с 2,68 на сто повече - по 0,69 евро за килограм. Захарта поевтинява с 2,90 на сто до 0,87 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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