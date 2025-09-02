По-малкият син на Ален Делон иска отмяна на последното завещание на актьора

Кадър Нова телевизия

Ален-Фабиен, по-малкият син на Ален Делон, възнамерява да поиска чрез съд отмяна на последното завещание на баща си от ноември 2022 г., пише в. "Монд".

По думите на Ален-Фабиен по времето, когато то е било подписано, актьорът вече не е бил способен да взема съзнателни решения, предава БТА.

Според изданието синът не е доволен, че в новата версия на завещанието всички авторски права върху творчеството на баща им са прехвърлени на сестра му Анушка, която през последните години живееше с Ален Делон в Швейцария.

Той настоява за връщане към версията на завещанието от 2015 г., в която цялото имущество и активи се разпределени между наследниците в съотношение 50 процента за Анушка и по 25 процента за двамата братя - Антони и Ален-Фабиен.

По-малкият син на актьора също така иска да оспори дарение от февруари 2023 г., оформено в полза на Анушка от името на баща им, когато Ален Делон е лежал в болница в Женева.

Ален-Фабиен е решил да заведе дело едва сега, повече от година след смъртта на актьора, защото е успял да получи данни за здравословното състояние на баща си от 2019 г. Според доклад от същата година Ален Делон е имал проблеми с паметта, концентрацията и възприятието.

По-малкият син на актьора казва, че до смъртта на баща му тези медицински доклади не са били достъпни, а сестра му Анушка ги е крила от семейството. Преди това същото се опита да докаже по-големият му брат Антони, който я съди през ноември 2023 г.

В миналото по-малкият син, без да е специалист в областта на медицината, е могъл само с думи да изрази съмненията си относно когнитивните способности на баща си и здравословното му състояние. Сега той е готов да отиде в съда, разполагайки с необходимите документи.

Първото съдебно заседание по делото се очаква на 9 март 2026 г., отбелязва "Монд".



Ален Делон почина на 18 август 2024 г. на 89-годишна възраст.

