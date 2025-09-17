По-малко спасители на плажовете

Петел.бг

До края на летния сезон на всички охраняеми плажовете у нас ще има по-малко на брой спасители.

За първа година те работеха в пълен състав до 15 септември.

От вчера обаче концесионерите имат ангажимент да осигурят обходни двойки.

"Вече сме 1 пост с обходни двойки. Това означава да обхождаме цялата площ, която е на плажа, в различни посоки. Единият тръгва вляво, другият вдясно, след това се разменяме и така покриваме цялата площ на плажа. Имаме готовност да вземем допълнително хора", коментира пред БНТ Васил Алексиев, старши спасител на плаж "Крайморие".

"Плажът ще бъде охраняван, всички плажове ще бъдат охранявани и с медицинско лице до 30 септември", допълни Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие.

