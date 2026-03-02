По-малко ток сме харчили в последните дни на февруари

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Намаляло е потреблението на ток в последните дни от февруари спрямо предходния месец. Това е първият отчетен спад след високите сметки в началото на годината и ще се отрази на размера на издаваните фактури, съобщават от "Енерго Про".

Третата отчетна група включва над 260 хиляди клиента на компанията и справката за тяхното потребление показва средно потребена електроенергия в размер на 499 кВтч на обект. Очакваната средна стойност на фактурите за тази група клиенти е 67 евро при 70 евро за предходния месец януари. В процентно изражение това е намаление с 3,51% на потребеното количество енергия и спад с 3,70% на средната стойност на фактурите.

Намалението отразява постепенното понижаване на потреблението след пиковите зимни периоди и води до съответно по-ниски сметки за електроенергия за тази група клиенти.

Отчетеният спад спрямо януари показва нормализиране на потреблението след зимните пикове. Това означава, че за част от клиентите февруарските фактури ще бъдат по-ниски от януарските, при сходни условия на потребление, добавят още от електроразпределителното дружество.

