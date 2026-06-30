По-малко туристи и нощувки във Варненско, спад и на приходите

кадър: Петел

Спад на туристите, нощувките и приходите отчитат местата за настаняване в област Варна през април 2026 г. в сравнение със същия месец на миналата година, показват данни на Национален статистически институт.

През април в областта са функционирали 164 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Те са разполагали с 9 000 стаи и 21 000 легла. На годишна база броят на местата за настаняване е намалял с 4,1%, а леглата в тях – с 15,2%, пише "Морето".

Общият брой на реализираните нощувки е 87,4 хил., което е с 23,6% по-малко спрямо април 2025 г. Българските граждани са реализирали 35,4 хил. нощувки, а чужденците – 52 хил.

Най-голям дял от нощувките са реализирани в хотелите с 4 и 5 звезди – 82,3% от всички нощувки на чуждестранни туристи и 55% от тези на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са отчетени 10,5% от нощувките на чужденци и 20% на българи, докато в обектите с 1 и 2 звезди делът е съответно 7,2% и 25%.

През месеца в местата за настаняване в област Варна са пренощували 37,1 хил. души, което е с 15,9% по-малко в сравнение със същия месец на 2025 г. От тях 48,7% са чуждестранни граждани, като 83,2% са избрали хотели с 4 и 5 звезди. Средният престой на чуждите туристи е бил 2,8 нощувки.

Общата заетост на леглата е достигнала 13,9%, като най-висока е била в хотелите с 4 и 5 звезди – 14,5%. На годишна база показателят намалява с 2,4 процентни пункта.

Приходите от нощувки също бележат спад. През април те възлизат на 4,9 млн. евро, което е с 8,4% по-малко спрямо година по-рано. От тях 1,7 млн. евро са реализирани от български туристи, а 3,2 млн. евро – от чуждестранни посетители.

Редактор "Екип на Петел",

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