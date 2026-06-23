По нареждане на Тръмп: Започнаха съкращения в американското разузнаване

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Тръмп предприе чистка.

Започнаха мащабни съкращения в американската разузнавателна общност по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN, позовавайки се на собствени източници.

Временният директор на Националното разузнаване Бил Пулт е предприел мерки за намаляване на персонала в Офиса на директора на националното разузнаване (ODNI), като се очаква стотици служители да бъдат засегнати. Най-сериозно ще бъдат засегнати Националният център за борба с тероризма и Националният център за контраразузнаване и сигурност. Миналата седмица Пулт е поискал списък на всички служители и е разпоредил на отделните звена да изготвят класация на персонала си. Според източници тези действия са част от подготовката за масови уволнения, съобщи CNN.

Решението предизвика реакция от страна на водещи демократи в Конгреса. Председателите на комисиите по разузнаване в Сената и Камарата на представителите Марк Уорнър и Джим Хаймс предупредиха в писмо до Пулт, че мащабните съкращения могат да застрашат националната сигурност, пише nova.bg.

„Всяко сериозно намаляване на персонала крие риск за мисията на организация, създадена след атентатите от 11 септември с цел предотвратяване на подобни терористични атаки в бъдеще“, посочват двамата законодатели. Те поставят под въпрос и възможността Пулт да прави структурни промени в качеството си на временно изпълняващ длъжността.

От Белия дом защитиха действията, като припомниха публикация на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, в която президентът обяви необходимостта от „незабавно и необходимо съкращаване“ на администрацията и връщане на част от служителите към агенциите, от които са били командировани.

Бил Пулт пое поста на 19 юни след напускането на Tulsi Gabbard. Като директор на националното разузнаване той отговаря за координацията на 18 американски разузнавателни агенции. Назначението му предизвика недоволство както сред част от съюзниците на Тръмп, така и в Конгреса, където вече се обсъжда назначаването на постоянен ръководител на поста.

Редактор "Екип на Петел",

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