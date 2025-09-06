По неясни причини не разрешили голям паметник на ген. Вазов в София

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ниското самочувствие от психологическа гледна точка белязва живота на българина. Поредният пример идва точно в Деня на Съединението, когато в столицата бе открит паметник на забележителния българин - ген. Владимир Вазов, за когото през 1936 г. в Англия на конгрес на организацията Британски легион, честващ победата на имперската армия през Първата световна война е посрещнат с командата от ген. Хамилтън: Свалете знамената! Минава ген. Вазов – победителят от Дойран!

Днес бе открит паметник на големия българин. Той е с височина малко повече от един човешки бой.

Инициаторът Веселин Тодоров от „Сиела Норма” заяви, че амбицията е била за по-голям паметник, в средата на булеварда, монументален - с размери 8 - 9 метра с постамента, но по причини, необясними за него, предпочетоха да предложат предложат това място.

