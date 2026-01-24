По новите правила на ЕС: Пътниците с ръчен багаж в самолет не дължат такса

кадър bTV

Европейският парламент прие на второ четене промени в правилата за летене. Те предвиждат да летим с повече багаж, ще се промени и механизма за компенсация при закъснял полет. Няма да плащаме и за да седим до детето си, предаде bTV.

Един от големите проблеми за всеки пътник е, когато куфарът стърчи над ограничението. Като му махнем колелата, може да си спестим между 60 и 70 евро.

При нискотарифните компании, при които имаме право на раница или малък куфар, глобите за превишени размери са всекидневни.

Проектът настоява пътниците да имат право на един личен предмет, като малка дамска чанта или лаптоп, както и на допълнителна чанта с тегло до 7 килограма и с определени размери

Европейският парламент обсъжда текстове, които да прекратят това, но и още.

„Ако утре самолетът закъснее с повече от три часа, авиокомпанията трябва да ти вземе нов билет, да ти намери хотели, вечеря и такси. Никой няма право да ти иска пари, за да седнеш до детето ти. Ако летиш с един куфар, цената на билета включва и него. Никой не може да ти каже куфарът ти излиза 2 см“, казва българският евродепутат Андрей Новаков.

15% от всички сигнали за 2025 г. у нас са били за проблем при летенето, 14% за закъснели полети и резервации и само 1% за проблеми с багажа, показва равносметката на Европейския потребителски център. Предстоят преговори с министрите на транспорта в Евросъюза, а след това финалните текстове ще бъдат приложени на летищата в общността.

