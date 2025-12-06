По обява наеха мъж за "муле"

снимка: Булфото

39-годишен мъж, нает по обява за транспортни услуги, предотврати телефонна измама, след като се усети, че е вкаран в схема и ще го използват за муле, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.

Случаят започнал вчера, след като 67-годишна жена от Шумен е била излъгана от телефонни измамници. За времето от 16:20 до 18:30 часа успели да я заблудят, че неин близък е пострадал при катастрофа в чужбина и се нуждае от парични средства. С идеята, че ще помогне за лечението му, жената приготвила парична сума в размер на 4950 лева и златни бижута. Предала ги на мъж, с който се срещнала на паркинг в града, допълва Шум бг.

След като се срещнали, според уговорката, жената му предала сума от 750 лева, които били предназначени за услуга - да върне катастрофирал автомобил от чужбина. Направило му впечатление, че жената е много разтревожена. След като му предала сак с дрехи и лекарства тя казала, че останалата сума е вътре.

39-годишният мъж потеглил, но последните думи на жената го провокирали да провери какво има в багажа. Установил, че има голяма парична сума и златни накити. Веднага отишъл в полицейското управление в Шумен и предал багажа, парите и около 7 грама златните накити.

Тази сутрин шуменката била повикана в РУ – Шумен, където й съобщили, че няма пострадали нейни близки, и че парите, които дала, са предадени от 39-годишния мъж в полицията. Работата по документиране на престъплението продължава.

ОД на МВР - Шумен напомнят, че на всички, които се интересуват от обяви за извършване на транспортни услуги, за търсене на работа като шофьори да следят внимателно какви са условията. „Ако ви потърсят с предложение да носите документи, парични суми и пратки от една до друга точка само с уговорки по телефона, без да имате сключени договори и без да сте виждали „работодателя“ си, е твърде възможно да ви използват като муле за пренасяне на инкриминирани вещи. Не се доверявайте на предложение за пари, които можете да изкарате „с един курс“. Напомняме, че мулетата, които са помагачи при телефоните измами носят наказателна отговорност и много често осъдените са именно те“, предупреждават от полицията.

