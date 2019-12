По последни данни: 12 души са загинали при самолетната катастрофа в Казахстан

Кадър и видео: "Туитър"

Дванайсет души са загинали при катастрофата на самолета на "Бек еър" (Bek Air) близо до Алмати, потвърди на пресконференция днес вицепремиеръът на Казахстан Роман Скляр, предаде ТАСС, цитирана от Novini.bg.

Загинали са главно пасажерите, намиращи се в носовата част. Общо са загинали 12 души, о тях осем на мястото на катастрофата, двама в болница и двама на летището на Алмати, уточни той. Хоспитализирани са 49 души, от тях 18 са в тежко състояние. По-рано бе съобщено, че жертвите са 15, но по-късно данните бяха коригирани. По уточнени данни на борда е имало 93-ма пътници и петчленен екипаж.

Причината за катастрофата не е ясна, но властите разглеждат два възможни сценария - пилотска грешка и техническа повреда.

В Казахстан днес е обявен ден на траур. В Алмати десетки хора се наредиха на опашка пред местната кръвна банка, за да дарят кръв за пострадалите, предаде Асошиейтед прес.

