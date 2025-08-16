По схемата 80 - 20 не ви трябват пари от пенсия

Пиксабей

Формулата 80/20 може да промени финансовите ни навици завинаги

Спестяването на пари често изглежда като невъзможна мисия, особено когато заплатата едва стига за основните нужди. Но съществува проста формула, която може да ни помогне да управляваме по-ефективно доходите си и да създадем устойчиви финансови навици - принципът на Парето или правилото 80/20, пише Дунав мост.

Този принцип е открит от италианския икономист Вилфредо Парето през 1897 година, когато той забелязва, че 20% от италианското население притежава 80% от богатството в страната. По-късно тази закономерност се оказва валидна в много сфери на живота - от бизнеса до личните финанси.

"Правилото е да спестяваме 20% от нетния доход и след това да харчим останалите," обяснява принципът. Конкретно това означава разпределение по следния начин: 50% от доходите за основни нужди, 30% за желания и удоволствия, и 20% за спестявания.

Тази формула е особено полезна за хора, които имат затруднения с бюджетирането. Ключът е да се коригира собственият начин на живот, да се намери баланс между харчене и спестяване и да се мисли повече за бъдещето.

Важността на правилното дефиниране

Принципът на Парето предполага, че е критично важно да се дефинират правилно нуждите и желанията. Ако надхвърлим 80% от това, което се нуждаем и искаме, се счита, че харчим повече, отколкото можем да си позволим, и това може да е причина за задлъжняване.

Въпреки практичността си, правилото 80/20 не е универсално решение. То може да не работи за всички, тъй като хората имат различен начин на живот, навици за харчене и спестяване, цели, настроения и нива на доходи. При хора с непостоянни доходи или в специфични житейски ситуации стриктното спазване на подобно разпределение може да се окаже предизвикателство.

Важно правило е да бъдем устойчиви на неуспехи и да адаптираме формулата според личните си обстоятелства, докато тя започне да "работи за нас".

