По-скъпи тиквички, сирене и захар, а по-евтини домати, пилешко и ориз на борсите у нас

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Разнопосочно движение на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци се наблюдава и през тази седмица, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с 0,43 на сто до 2,342 пункта спрямо 2,352 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година, предаде БТА.

Кравето сирене поскъпва с 2,09 на сто до 6,25 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ - с 2,70 на сто до 9,29 евро за килограм. Цената на киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е надолу с 1,86 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а на прясното мляко се вдига с 2,39 на сто до 1,20 евро за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,14 на сто до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 5,94 на сто до 0,19 евро за брой на едро. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага по 1,52 евро за брой, което е ръст от 8,57 на сто.

Цената на ориза е с 1,52 на сто надолу до 1,68 евро за килограм, а на лещата - с 1,01 на сто до 1,96 евро за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 2,17 на сто до 1,98 евро за килограм. Захарта е нагоре с 0,46 на сто до 0,88 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 0,90 на сто до 1,76 евро за литър, и брашното тип 500 - с 1,47 на сто до 0,67 евро за килограм.

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките, който се търгуват с 15,11 на сто повече - по 0,64 евро за килограм, а най-голям спад се наблюдава в цената на доматите, която е надолу с 12,63 на сто до 1,37 евро за килограм.

Пада цената на зелената салата - с 3,03 до 0,64 евро за килограм, на картофите - с 2,64 на сто до 0,59 евро за килограм, на морковите - с 8,89 на сто до 0,84 евро за килограм, както и на зелените чушки - с 9,59 на сто до 1,32 евро за килограм.

Поскъпват червените чушки - с 3,72 на сто до 2,01 евро за килограм, краставиците - с 0,35 на сто до 1,15 евро за килограм, зелето - с 5,07 на сто до 0,58 евро за килограм, зрелият лук кромид - с 4,90 на сто до 0,60 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено ябълките - с 3,06 на сто до 1,28 евро за килограм. Най-голямо намаление се отчита в цената на прасковите, които се търгуват с 15,63 на сто по-малко - по 1,35 евро за килограм, следвани от кайсиите, чиято цена е с 14,32 на сто надолу до 1,40 евро за килограм. Лимоните също поевтиняват - с 3,38 на сто до 2,29 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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