По следите на доброто: кои са хората, които променят средата в България

Известният водещ на подкаст Георги Ненов разказва вдъхновяващите истории на активните местни общности

О т морската столица Варна официално стартира тазгодишната обиколка на #Детектива Н а Д оброто - Георги Ненов. Популярният водещ на подкаст отново влиза в емблематичната си роля на посланик, за да открие и разкаже историите на онези активни българи, които със собствените си ръце, идеи и труд преобразяват местата, в които живеят. Обиколката е част от осмото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl“ .

За втора поредна година Георги Ненов ще се включи лично в част от проектите, финансирани от “Ти и Lidl”, за да се запознае отблизо с хората и техните истории. Първата спирка е във Варна и проекта „Подкаст „Гласът на следата“, реализиран от ученици от ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ в морския град. Проектът цели да създаде училищно подкаст студио като платформа за открит разговор между младите хора по критични теми като дигитални зависимости, хранителни разстройства, психично здраве и здравословен начин на живот.

Общият брой на финансираните проекти в настоящето издание на “Ти и Lidl” са 45, разпределени в пет тематични области: #BeLocal за традиции и култура, #BeFair за социално равенство, #BeGreen за екологични каузи, #BeActive за активен начин на живот и граждански активизъм и #BeVocal за медии и журналисти. Фондът, с който програмата ще подкрепи реализацията на одобрените идеи възлиза на близо 205 000 евро.

По следите на доброто

Пътят на доброто продължава с интензивна програма през целия месец юни и юли.

На 24 юни, навръх Еньовден, Детективът ще бъде в град Враца, за да се включи в дейностите на Клуб „Билкосъбирачи: природа, знания и творчество“. Малко след това, на 27 юни, той ще отпътува за село Йоглав за проекта „Живей активно на село, пробвай и стрийт фитнес!“. Отново в рамките на юни е планирано и посещение в село Мандра, където ще бъде реализиран проекта „Крилати багри над село Мандра – екопътека сред защитените птици“.

Месец юли ще бъде посветен на важни мисии за социално равенство, приобщаване и съхраняване на културното наследство. В началото на юли в град София Георги Ненов ще разкаже за проекта „Рецепта за увереност: Практически умения за здравословен живот без зрение“. Отново в столицата през юли ще се проведе и среща на терен с екипа на каузата „Повече възможности за достоен живот на родители на деца с увреждания в „Оле Мале““. Големият финал на лятната обиколка ще бъде поставен в края на юли в град Лом с проекта „Дунавска сцена на изкуствата – плажен живот за Лом“.

Историите на #ДетективНаДоброто и повече информация за програмата „Ти и Lidl" ще откриете на сайта ti.lidl.bg .