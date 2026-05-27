По стъпките на Ботевата чета: Над 1700 души тръгнаха за похода Козлодуй-Околчица

Стопкадър Нова Тв

Започнаха официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Тази сутрин от централния площад във Враца изпратиха участниците в 78-ия Национален туристически поход с официална церемония, възстановка и водосвет.

Тази година по 120-километрово трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг - заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред Паметника на Воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!