По тайна пътека мародери влезли в Елените

Кадър Фб

Минали са през тайна пътека и са опитали да останат незабелязани по време на акцията по разчистването днес

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените". У тях е открита голяма суми пари. Намерени са и ключове от стаи. Задържаните са от Свети влас и са криминално проявени. Те са заподозрени за обири на жилища в района, предаде Флагман.

Двамата са минали по тайни пътеки през гората и са започнали да влизат под ред в наводнените домове, опитвайки се да избегнат погледите на служителите на реда. Плановете им обаче не са се изпълнили, тъй като все пак са били забелязани и установени.

У тях служители на Жандармерият са открили солидна сума пари в брой - 4500 евро. До тях пък е имало куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и скъпи дрехи, разкри днес директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов. Предстои арестуваните да бъдат разпитани. Разследването е в ход.

По-рано днес КПП бе изградено на входа на "Елените", като колите се пропускаха след щателна проверка. Охраняват се всички подстъпи към в.с. “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп.

Областният кризисен щаб, който е на терен, призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. Мярката е с цел да се избегнат кражби от имотите на евакуираните хора, каза директорът на ОД МВР Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

