По-тесен вместо по широк път: Арест за ремонт на 5-километров път в Кърджалийско

Кадър бТВ

Арест и в Родопите. Задържаха общински служител в Ардино заради злоупотреби за близо 300 000 лева при ремонт на 5-километров път. Полицията разследва общо 16 трасета в Кърджалийско.

Пътят, който минава през Седларци и свършва в Жълтуша, е ремонтиран ударно преди изборите, казват хората от селата.

Пътят е един от 16-те в област Кърджали, които полицията разследва.

„Установили сме, че пътят, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта“, каза Радослав Узунов от ОДМВР – Кърджали.

Видно от табелите, пътят е все още в ремонт. Проектът е за 6,3 милиона лева, от които 1,3 милиона лева вече са разплатени.

„Положен е първият слой биндер. Извършено е строителство на водосточни съоръжения, положени са тротоар, бордюри и това е. Чакаме продължение“, казва Йовчо Гаджалов, кмет на с. Седларци.

Докато чакат пътят да бъде довършен, местните недоволстват.

„Тесен ми се вижда, не можем да се разминем, когато се срещнем две коли. Никой не иска да излиза от асфалта“, коментира местен жител.

При измерване на трасето с кмета на с. Седларци широчината е 3,60 м.

„Преди беше 5 метра на завоите“, обясни кметът.

Измерен е и асфалтът. Рулетката показва 6 см, колкото е минимумът, но според полицията на места е спестено.

„В 8 от 14 точки този минимум не е спазен. Съответно щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, е около 300 хил. лева“, казва Радослав Узунов от ОДМВР – Кърджали.

Кметът на Ардино Изет Шабан отказа коментар. Общо 27 са разследваните обществени поръчки в областта. По 8 от тях материалите са внесени в прокуратурата, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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