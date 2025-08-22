По вариант 11 ще пишат зрелостниците на матурата по БЕЛ

снимка: МОН

Вариант 11 бе изтеглен за последната задача в теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той беше генериран от 917 504 възможни комбинации тази сутрин в Министерството на образованието и науката.

Тестът за днешния изпит се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби, съобщават от МОН.

Зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова пожела успех на зрелостниците, които днес ще се явят на изпита. Тя напомни, че трябва да бъдат половин час по-рано в училищата, като носят личен документ и служебна бележка за допускане.

Изпитът започва в 8:30 часа в 260 училища в страната. Максималният брой точки от него е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

