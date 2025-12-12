По-висок данък върху недвижимите имоти в Перник от 2026 г.

Пиксабей

От следващата година се предвижда увеличение на данъка върху недвижимите имоти в община Перник с около 20 процента. Това съобщи заместник-кметът Стефан Кръстев на публично обсъждане на проекта за изменение на наредбата за местните данъци и такси, цитиран от БТА.

Той каза, че администрацията предлага увеличение на ставката за данък върху недвижимите имоти от 2,5 на 3 промила. Кръстев подчерта, че Перник остава една от малкото общини, които не са актуализирали такса битови отпадъци, въпреки че тя тежи значително върху домакинствата.

Заместник-кметът посочи, че проектът за изменение на наредбата е бил публикуван на интернет страницата на Общината за едномесечно обществено обсъждане, в рамките на което не са постъпили предложения или възражения. Според Кръстев необходимостта от корекцията е продиктувана от няколко фактора. Той отбеляза, че Законът за местните данъци и такси позволява на общините да определят ставките между 0,1 и 4,5 промила върху данъчната оценка на имота. В Перник приходите от този данък съставляват около 17 процента от общите собствени приходи за 2024 г. В същото време инфлацията през последните две години, повишаването на минималната работна заплата и увеличените разходи за благоустройство не са съпроводени с актуализация на данъчните оценки, върху които се изчислява данъкът.

Очакваното допълнително постъпление от повишаването на ставката възлиза на около 815 хил. лв., което при общ бюджет на общината от близо 185 млн. лв. за текущата година представлява минимално компенсиране на нарасналите разходи. Данъкът върху моторните превозни средства, такса битови отпадъци и патентният данък остават без промяна.

Допълнителни финансови ангажименти се очакват и в бюджета на община Перник за следващата година, където са заложени средства за съфинансиране на ключови инфраструктурни проекти, както и за повишаване на съфинансирането към Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация - Профилакториум, и др.

