По-висок данък за старите коли

Пиксабей

Да бъде увеличен данъкът за старите автомобили в България, настояват от Световната банка.

Идеите на финансовата институция за повишаване на данъците върху автомобили и имоти са посочени в специален доклад “Преосмисляне на общинските финанси”. Основните мотиви за предложението са да бъдат увеличени приходите на общините и да бъдат намалени вредните емисии в атмосферата.

Приемане на предложението на Световната банка би довело до повишение на приходите за общините, а това са пари, които плащат данъкоплатците, предаде Труд.

В момента годишният данък за превозните средства в България се състои от два компонента - имуществен и екологичен. За леки и товарни автомобили с допустима максимална маса не повече от 3,5 т екологичният коефициент варира от 0,4-0,6 за стандарта Евро 6 до 1,1-1,4 за стандарти Евро 1 или 2, както и за автомобили без екологична категория. Конкретният размер на коефициентите в различните населени места се определя от общинските съвети.

За автобусите, товарните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т и влекачите за ремарке с екологична категория “Евро 4”, данъкът се плаща с 20 на сто намаление, а за тези с “Евро 5”, “Евро 6” и “ЕЕV” - с 50 на сто намаление. Леките автомобили и мотоциклети на ток са освободени от данък.

Освен от екологичната категория данъкът за леките автомобили зависи и от годините им. Но според Световната банка това подкопава екологичните цели. Имущественият компонент, използван при определяне на размера на данъка за колите, варира от 1,1 за най-старите автомобили, над 20 години, до 2,3 за тези на възраст до 5 години включително, като по този начин ефективно се възнаграждават по-старите, по-замърсяващи автомобили, посочват от Световната банка. Всъщност данъкът за автомобилите е имуществен данък - исторически с него се облага притежаваното имущество, което означава, че по-голям данък трябва да има за по-новите, по-скъпите и по-мощните автомобили. Екологичният данък представлява акцизът върху горивата. Колкото повече гориво изразходва автомобилът, толкова повече акциз плаща шофьорът като зарежда гориво. Много хора имат стари автомобили, които карат много рядко. И да плащаш по-висок данък за автомобил, който може и да не караш, не е много редно. Затова данъкът за автомобила се нарича имуществен данък, а акцизът играе роля на еко данък.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!