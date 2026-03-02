По-висока прецизност и по-добри резултати с роботизирана хирургия в Acibadem

Роботизирани хирургични системи се използват в Acibadem Турция вече повече от 15 години. От лечебното заведение съобщават, че вече са лекували с роботизирана хирургия хиляди пациенти, особено онкологични. Днес робот-асистирана хирургия се прилага в шест болници на Acibadem и осигурява възможно най-добрите резултати за пациенти от цял свят.

През последния четвърт век, парадигмата на хирургичните интервенции се промени – от отворени операции към минимално инвазивни подходи, които позволяват по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения. В наши дни, в съвременните медицински центрове по света много операции рутинно се извършват лапароскопски или с помощта на роботизирани технологии.

Лидерство в роботизираната хирургия

Acibadem заема водеща позиция в роботизираната хирургия не само в Турция, но и в региона. Много от хирурзите, които днес извършват роботизирани операции в Acibadem, са пионери при въвеждането на първите програми за роботизирана хирургия в страната. Роботизираните системи се използват рутинно в редица специалности, сред които урология, гинекология, обща хирургия, сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Освен това, към университета Acibadem функционира официален обучителен център по роботизирана хирургия, който обучава хирурзи и предлага международно признати сертификати.

Предимства на роботизираната хирургия

Роботизираната хирургия позволява на лекаря да извършва операцията чрез роботизирани ръце, оборудвани със специализирани инструменти и управлявани от компютърна конзола в операционната зала, обясняват специалистите от Acibadem. Този подход предлага редица предимства, включително по-добра визуализация, по-голяма свобода на движенията и изключителна прецизност. В комбинация, тези предимства водят до по-добри резултати.

По-висока прецизност, водеща до по-добри резултати и намален риск от увреждане на околните тъкани

По-малки разрези, което означава по-малко белези и по-бързо възстановяване

По-малка кръвозагуба и по-нисък риск от инфекции

По-слаба следоперативна болка

По-кратък болничен престой

Състояния, лекувани с роботизирана хирургия в Acibadem

Роботизираната хирургия най-често се използва в онкохирургията, за прецизно отстраняване на тумори, но се прилага също при сърдечни операции, лечение на хернии и други състояния.

Роботизираната хирургия се използва често при урологични онкологични заболявания, особено рак на простатата, пикочния мехур и бъбреците . При тях най-често извършваната роботизирана процедура е радикалната простатектомия - хирургично отстраняване на простатната жлеза при рак, посочва урологът проф. д-р Али Ръза Курал. Простатата е заобиколена от деликатни съдове и нерви, които са ключови за контрола върху уринирането и еректилната функция. Роботизираната хирургия позволява изключително прецизна работа и съхраняване на тези структури. „В Acibadem целта ни е не само да премахнем рака, но и да сведем до минимум риска от уринарна инконтиненция и импотентност“, казва проф. Курал. Уролозите на Acibadem са пионери в Турция - през 2006 г. са извършили първата в страната роботизирана операция при рак на простатата.

Ракът на белия дроб остава най-разпространеният вид рак в световен мащаб. Когато е открит в ранен стадий, отстраняването на засегнатата част от белия дроб често е терапия от първа линия. Днес тази операция може да се извърши с роботизиран подход от ограничен брой висококвалифицирани и специално обучени хирурзи, сред които е проф. д-р Еркан Каба от болница Acibadem Maslak. Роботизираната система позволява прецизни движения за отстраняване на туморната тъкан, без необходимост от големи разрези или разтваряне на ребрата. В резултат, пациентът изпитва по-малко болка и се възстановява по-бързо.

Роботизираните системи предлагат съществени предимства и при операции на ректума. Ректумът се намира дълбоко в таза – в тясно и труднодостъпно пространство. Подобрената визуализация и високата прецизност правят роботизираната хирургия особено ценна при такива интервенции. Освен това, роботизираният подход все по-често се използва при лечение на херния. Това позволява по-точно позициониране на платното и по-прецизно зашиване, което може да доведе до по-добри резултати при големи, сложни или рецидивиращи хернии.

Най-честата процедура в гинекологичната роботизирана хирургия е хистеректомията. Представлява хирургично отстраняване на матката, като в зависимост от заболяването може да включва и отстраняване на шийката на матката, маточните тръби или яйчниците. Хистеректомията се прилага при различни състояния, включително миоми, гинекологични онкологични заболявания и ендометриоза. В много случаи на ендометриоза се предпочита консервативен хирургичен подход, при който матката и яйчниците се запазват, а се отстраняват само ендометриалните лезии. Роботизираният подход осигурява по-голяма прецизност, по-малка кръвозагуба и по-бързо възстановяване.

Турция е сред водещите държави в Европа по отношение на роботизирани сърдечни операции. В Acıbadem до момента са извършени над 500 сърдечни операции с роботизирани техники. Те включват коронарен байпас, реконструкция и смяна на митрална клапа, смяна на аортна клапа, реконструкция и смяна на трикуспидална клапа, затваряне на предсърден септален дефект (ASD), корекция на междупредсърен дефект тип синус венозус, отстраняване на сърдечни тумори и хирургично лечение на аритмии.

