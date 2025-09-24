По-високи докторантски и студентски стипендии от 1 октомври

Булфото

От 1 октомври се увеличават стипендиите за студентите и докторантите в държавните висши училища и научни организации. Това информират от Националното представителство на студентските съвети в България.

Докторантските стипендии нарастват с над 27% и ще достигнат 1562 лв. месечно, което представлява увеличение с 335 лв. спрямо досегашния им размер.

Студентските стипендии също се повишават с 15 на 100. Минималният размер става 150 лв., а максималният - 250 лв.

През 2023 година, по инициатива на националното представителство на студентските съвети, беше постигнато предходното увеличение на студентските стипендии. Тогава минималният размер се повиши от 85 на 120 лв., а максималният от 180 на 200 лв., предаде БНР.

