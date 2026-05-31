По-високи глоби за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун

Снимка: Пиксабей

В Гърция се увеличава размера на глобата за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не са валидирани, могат да бъдат глобени със 100 евро.

Нарушителите ще могат да намалят глобата си до 50 евро, ако в рамките на десет дни си закупят карта за неограничено ползване на градския транспорт за поне 30 дни.

До момента глобата беше 72 евро като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!