По-високи температури на изток, валежи на северозапад в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя, над по-голямата част от страната ще преобладава разкъсана висока облачност. Повече облаци се очакват в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, но ще е предимно ниска и инверсионна. Ще продължи да духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5°С и минус 3°С. По-високи ще са температурите по Черноморието до плюс 3 - 4 °С и долината на р. Струма.

През деня в неделя, в по-голямата част от страната ще е с разкъсана облачност. С изключение над Дунавската равнина и Горнотракийската низина - там през целя ден ще е облачно. Ще има условия и за слаби валежи от дъжд в следобедните часове над крайните северозападни райони, а привечер и в Рило-Родопската облачност.

Максималните температури ще се повишат и бъдат между минус 1°С до плюс 3°С в почти цялата страна до +5°С/+8°С на места в Югозападна и Югоизточна България. Малко под нулата ще са над СЗ България, предава meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще е предимно облачно. Ще продължи да духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3-4°С. През деня от запад облачността ще се увеличи. Слаби валежи от дъжд се очакват нас района на Драгоман и Перник. Дневните температури ще са между плюс 5-7°С. Привечер южният вятър ще се усили, особено по южните квартали на София.

Времето в планините

Облачността ще е променлива, а след обяд, намаляваща и до слънчево. Привечер над Южна България ще започнат валежи от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°С, на 2000 метра - около минус 5°С.

Времето по Черноморието

Ще е слънчево и бавно ще се затопля. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат +4°С и +6°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Времето бавно ще се стабилизира, и валежите ще спрат в целя полуостров, но ще бъде студено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!