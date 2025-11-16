По-високи температури в неделя

снимки: Булфото

През нощта срещу неделя, над почти цялата страна времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има условия за целодневни мъгли. Минималните градуси ще бъдат между 3°С и 4°C, a по морето ще са малко по-високи, до 12–14 °C. По-ниски в Югозападна България и на места из Дунавската равнина- около 0-3 °C. Ще има и места със слани, особено в Предбалкана и високите западни полета.

През деня в неделя над цялата страна времето ще е слънчево, но в Дунавската равнина и на места из Горнотракийската низина и Софийското поле, ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Там и максималните температурите ще са по-ниски - до 8-9°C. Където слънцето пробие, ще се радват и на повече топлина до 14-18°C, допълва meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу неделя времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1°С до 2°C. До обяд времето също ще е мъгливо, а след обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 10°-12°C.

Времето по планините ще е предимно слънчево, а след обяд и с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – от запад . Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°С, а на 2000 метра – около 3°С.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 14°С и 15°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е слънчево и топло, ще започне и пренос на по-топла въздушна маса. Температурите ще се повишават.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!