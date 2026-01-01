По-високи цени по платените магистрали в Гърция

снимка: Пиксабей

С нови цени по платените магистрали в северната част на страната посреща Гърция 2026 година. За хилядите българи, които пътуват през Кулата за Солун например, тол таксите поскъпват с общо 23%, предава БНТ.

Ако до миналата година таксата в едната посока беше 4.35 евро, то от днес тя вече е с едно евро повече - 5 евро и 35 цента. По-скъпо ще е и пътуването до Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполи. Значително поскъпват и таксите за бусове и камиони. Причина за промяната е нова компания, която взема тази част от магистралите на концесия. От фирмата оправдават повишението на цените със стремеж за запазване на качеството на поддържане на магистралата.

