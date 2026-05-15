По време на дефилето на абитуриентите: Мъж се преби от парапета на Морското казино в Бургас

снимка: Флагман

Мъртвопиян руски гражданин се преби при нелеп инцидент на Морското казино в Бургас преди минути, съобщава Флагман.бг.

Чужденецът, който здраво вони на алкохол се разхождал в това безобразно състояние по парапета на Морското казино. Той извадил късмет, тъй като е паднал от не повече от три метра, но можеше да се строполи, когато е на доста по-голяма височина.

Въпреки това травмите му са сериозни, има съмнения за счупвания, откаран е с линейка в болница. Самият той не е дал разумно обяснение за случилото се. Говорел завалено и на руски език. Инцидентът стана минути след абитуриентското шествие в Бургас, което финишира на Морското казино.

