Побъркаха хореографка в “Ергенът“
Редактор: Недко Петров
Стопкадър бТВ
Натали попадна в неловка ситуация в „Ергенът: Любов в рая“. Хореографката стигна до финала, но призна, че не може да се зарадва, тъй като много от жените са срещу нея. Причината е, че се забърка в любовен триъгълник и не може да избере с кой измежду Орлин и Тихомир да бъде.
Най-бясна на Натали беше Габи Бланко.
Тя няма да бъде с нито един от двамата в живота. Тя казва, че е объркана, че не знае. Най-лошото е обаче, че ще гледаме още тъпата й физиономия, изригна Габи.
На такива жени винаги им се прощава. За първи път виждам толкова елементарна жена да не може да реши с кой мъж да бъде, добави Бланко.
Виктор пък призна пред Тихомир, че двамата с Натали са ударили шамар на любовта, и ако имат поне малко достойнство, трябва веднага да напуснат формата.
Орлин също бе откровен пред Натали.
Аз съм най-тъжният финалист. Ако знаех, че така ще се развият нещата, щях да си тръгна по-рано, промълви по бТВ нараненият мъж.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!