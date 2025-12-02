Побъркаха хореографка в “Ергенът“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Натали попадна в неловка ситуация в „Ергенът: Любов в рая“. Хореографката стигна до финала, но призна, че не може да се зарадва, тъй като много от жените са срещу нея. Причината е, че се забърка в любовен триъгълник и не може да избере с кой измежду Орлин и Тихомир да бъде.

Най-бясна на Натали беше Габи Бланко.

Тя няма да бъде с нито един от двамата в живота. Тя казва, че е объркана, че не знае. Най-лошото е обаче, че ще гледаме още тъпата й физиономия, изригна Габи.

На такива жени винаги им се прощава. За първи път виждам толкова елементарна жена да не може да реши с кой мъж да бъде, добави Бланко.

Виктор пък призна пред Тихомир, че двамата с Натали са ударили шамар на любовта, и ако имат поне малко достойнство, трябва веднага да напуснат формата.

Орлин също бе откровен пред Натали.

Аз съм най-тъжният финалист. Ако знаех, че така ще се развият нещата, щях да си тръгна по-рано, промълви по бТВ нараненият мъж.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!