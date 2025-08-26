Победа на младите ни волейболисти срещу Бразилия ги класира на осминафинал на Световното

Булфото

Националният отбор на България победи състава на Бразилия и се класира за осминафиналите на Световното първенство по волейбол за младежи до 21 години в Цзянмън (Китай).

Възпитаниците на Венцислав Симеонов се наложиха над южноамериканците с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25, 15:10) и ще срещнат утре (сряда) тима на САЩ в директните елиминации. Това ще бъде петият мач за различните национални състави на "трикольорите" срещу американците през това волейболно лято, като българите вече записаха четири победи – две при девойките до 19 години, една при юношите до 19 години и една при жените до 21 години, предаде БТА.



Двубоят срещу Бразилия беше директен сблъсък кой ще продължи на осминафиналите и кой ще играе за разпределение на местата между 17-о и 24-о. Българите започнаха много по-уверено и поведоха с 5:2. Бразилците изравниха с три поредни точки, но националите отново натрупаха добър аванс – 14:10. До края на гейма България направи две серии от по три поредни успешни разигравания, което донесе и убедителното 25:17.

Втората част беше още по-категорична за момчетата на Симеонов. В началото българите дръпнаха с 6:1 и в нито един момент не позволиха на бразилците да се доближат в резултата, като непрекъснато увеличаваха преднината си за аванс от 2:0 гейма след 25:16.

Най-равностойно се разви третата част. В нея Бразилия нямаше какво да губи, а отборът на България искаше да реши всичко. През втората част на гейма обаче българският тим се пропука, а съперникът направи три пъти по две поредни точки, което се оказа достатъчно за успех с 25:20.

В четвъртия гейм Бразилия поведе със 7:2, а след това стигна до преднина от 13:5. Разликата стана двуцифрена при 16:6 и противникът спечели частта с 25:12, изравнявайки общия резултат за 2:2.

Решителният тайбрек тръгна изцяло за България. След четири поредни точки националите поведоха със 7:3. Те запазиха самообладание и увеличиха преднината си – 11:6. Българите се представиха отлично в последните минути и приключиха мача в своя полза при 15:10.



Капитанът Александър Къндев беше най-резултатен с 18 точки, а Стилиян Делибосов добави 15, а Жасмин Величков допринесе с 13 за успеха днес.

Така "трикольорите" завършиха на четвърто място в група "С" след две победи и три загуби и ще се изправят срещу САЩ, който спечели група "А" с пет поредни победи.

