Победа за Милан ги качи на върха в Италия

кадър: Макс спорт

Милан победи Каляри с минималното 1:0 в първия мач от 18-ия кръг, както и за 2026 г. в италианската Серия А.

Първото попадение за новите 365 дни в елита на Ботуша бе дело на португалската перла Рафаел Леао (50') в началото на второто полувреме.

Срещата има значение за отборите от двете страни на таблицата.Ситуацията на върха в Ботуша е една от най-заплетените от топ 5 първенствата в Европа.

"Росонерите" стартират вечерта на второто място с възможност да изместят от върха градския си съперник Интер за следващите 48 часа, като в битката за "Скудетото" яростно залепен е и шампионът Наполи, допълва Спортал. . Междувременно Ювентус и Рома продължават да поддържат добро темпо и все още са скрити фаворити за титлата в "Калчото", така че грешна стъпка на Макс Алегри и копмания ще зарадва цели четири отбора.

Каляри от своя страна се откъсна от зоната на изпадащите на психологически добра граница от 6 точки. Въпреки това Сардинци имат мач повече от първия под чертата Верона, което запазва опасно близката дистанция спрямо тройката на дъното.

Преди официалният старт на мача двата тима стартираха с минута мълчание в памет на жертвите от трагедията в Швейцария.

