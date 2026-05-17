Победата на Дара в „Евровизия“ вкара България в първите страници на световните медии
Стопкадър бТВ
Дара донесе огромна слава на България.
Победата на DARA в „Евровизия“ вкара България и успехът ѝ в първите страници на всички световни медии.
MTV написа в Instagram: „Поздравления на победителя на „Евровизия“ – Bangaranga, кралицата DARA от България“.
Reuters също съобщи веднага историческата новина за България и DARA.
Американската телевизия Ей Би Си написа: „България победи в 70-тото издание на „Евровизия“ с веселия парти химн Bangaranga.
Английската обществена медия Би Би Си като телевизия, която официално също участва в състезанието, следеше през цялото време в социалните си мрежи финалът на конкурса. И публикува емоционалния момент, в който DARA разбира, че е победила.
SkyNews обръща внимание, че България е разгромила Израел, а Великобритания е получила само 1 точка.
Немската ARD отрази победата по подобен начин. Медията обърна внимание на това какво означава Bangaranga – чувство, специална енергия и идеята, че „всичко е възможно“.
Авторитетното издание Ню Йорк Таймс също имаше специален репортаж за финала и победата на Дара, пише btvnovinite.bg.
