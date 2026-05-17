Победата на Дара в „Евровизия“ вкара България в първите страници на световните медии

Дара донесе огромна слава на България.

Победата на DARA в „Евровизия“ вкара България и успехът ѝ в първите страници на всички световни медии.

MTV написа в Instagram: „Поздравления на победителя на „Евровизия“ – Bangaranga, кралицата DARA от България“.

Reuters също съобщи веднага историческата новина за България и DARA.

Американската телевизия Ей Би Си написа: „България победи в 70-тото издание на „Евровизия“ с веселия парти химн Bangaranga.

Английската обществена медия Би Би Си като телевизия, която официално също участва в състезанието, следеше през цялото време в социалните си мрежи финалът на конкурса. И публикува емоционалния момент, в който DARA разбира, че е победила.

SkyNews обръща внимание, че България е разгромила Израел, а Великобритания е получила само 1 точка.

Немската ARD отрази победата по подобен начин. Медията обърна внимание на това какво означава Bangaranga – чувство, специална енергия и идеята, че „всичко е възможно“.

Авторитетното издание Ню Йорк Таймс също имаше специален репортаж за финала и победата на Дара, пише btvnovinite.bg.

Източник: https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/pobedata-na-dara-v-evrovizija-vkara-balgarija-v-parvite-stranici-na-svetovnite-medii.html?campaignsrc=clipboard

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

