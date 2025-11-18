Победихме Грузия с 2:1

кадър: БНТ

България победи с 2:1 Грузия в последна среща от световните квалификации. Така "лъвовете" записаха успех в групата и първи такъв през 2025 г. Нашите стояха добре във всички зони и заслужено надвиха осминафиналиста от Евро 2024. Игралият силно, както срещу Турция, Георги Русев даде аванс на "лъвовете" с много красив гол в десетата минута. Крилото посрещна със странична ножица центриране на Здравко Димитров и нашите поведоха. В 24-ата минута Филип Кръстев удвои. В 88-ата минута Лука Лочошвили реализира за гостите с удар отблизо, предаде Спортал.

Българският селекционер Александър Димитров направи две промени спрямо двубоя срещу турците преди три дни в Бурса. На мястото на Атанас Чернев, който си вкара по един автогол срещу Испания и Турция, влезе Стефан Велков. Юношата на Славия Кристиян Стоянов пък смени Андриан Краев в полузащитата.

Под рамката отново застана Димитър Митов, а защитното каре дооформиха Мартин Георгиев, Кристиан Димитров и Християн Петров. Пред тях заедно със Стоянов излязоха Илия Груев и Филип Кръстев. Капитанът Кирил Десподов водеше атаката на "лъвовете", на когото по фланговете помагаха Здравко Димитров и игралият силно на стадион "Матлъ" Георги Русев.

