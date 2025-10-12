Победител в "Капките" ще се пробва в "Пееш или лъжеш"

Мая Иванова. кадър: Нова ТВ

Любимец на публиката, победител в "Като две капки вода", ще се пробва в "Пееш или лъжеш". Това е Владимир Зомбори, който ще пробва своята интуиция, но най-вече късмета си, за да налучка пеещите и мамещи участници.

Тази вечер по Нова телевизия отново ще участват Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Новото е, че сред тях в панела, който ще помага на Зобмори, че са дамата на неговото сърце и доверен приятел - актрисата и половинка на актьора - Весела Бабинова, както и състудентът му от НАТФИЗ - Велизар Величков - Визо.

Сцената на “Пееш или лъжеш” и тази неделя ще разкрие нови осем пъстри образа, които ще се борят за наградата. Аниматорката, Бръснарят, Художничката и Тенисистката са само част от ексцентричните участници, които ще опитат да спечелят доверието на новия музикален детектив. Те ще покажат певческия си талант пред цяла България или пък умението си да заблудят всички с правдоподобна история, блестящ липсинг и сценично поведение.

