Победителят Мирослав от “Игри на волята”: Доказах на себе си, че съм изключително силен и заслужих победата си!

Кадър Нова ТВ

Големият победител в сезон 7 на „Игри на волята“ Мирослав Великов сподели най-личните си моменти от приключението в Дуранкулак - път, белязан от огромна воля, отдаденост и подкрепата на неговата съпруга, на която посвещава победата си. Мирослав признава, че именно тя е човекът, който го е тласнал да влезе в шоуто, въпреки напредналата ѝ бременност и риска да роди, докато той води битки на Арената. Благодари още на майка си, баща си и брат си - хората, които стоят зад него през целия му житейски път. От битките, през раните и глада, до финалната крачка към титлата Мирослав разкрива какво го е направило шампион.

Попитан дали го е засегнало изказването на Алекс в последните минути на Арената, че Калин е най-достойният победител в сезона, Мирослав е категоричен, че не се е почувствал уязвен. Младият баща е горд е от себе си и от представянето си, от всяка своя битка и вярва, че се е доказал с постоянство, характер и безкомпромисно присъствие. По време на последната си битка не е мислил за никого, а е бил фокусиран изцяло върху трасето без да допуска емоцията да го разконцентрира. Споделя, че най-тежките рани, които ще помни, са по ръцете му - след дънерите на една от териториалните битки кожата му на места буквално е липсвала, но въпреки това нито гладът, нито изнемогата от Изолатора са успели да го сломят, разказва пред Нова ТВ.

Когато говори за голямата награда от 100 000 лева Мирослав казва без колебание, че ще я даде цялата на жена си. Намира себе си за скромен човек, който вече е получил това, за което е отишъл в предаването - емоцията, адреналинът и възможността да докаже на себе си колко силна воля и психика носи. “„Игри на волята” ме научи да ценя още повече малките неща и най-вече хората около мен“, казва той, като подчертава, че ще остане близък с Томи и Георги Стойчев - Шопа.

Белезите от Дуранкулак ще лекува с грижа, а за това Мирослав благодари на Avène - подарък, който приема като заслужено внимание към тялото му след всички преживявания, рани и натоварване през лятото.

На финала той споделя и своя съвет към бъдещите участници и мечтатели за победа: „Игри на волята не е само физика! Трябва да си балансиран!“

